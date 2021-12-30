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AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi - Son Dakika

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi

30.12.2021 17:57

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetleme yaptı.

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetleme yaptı.

2022 yılı öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalardan olan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki "Güven Huzur" uygulamasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 200 polis ve 5 dedektör köpek görev yaptı.

Sıkı yapılan denetimlerde, şüpheli görülen kişilerin üst ve valizleri kontrol edilirken, giden ve gelen yolcu peronlarında HES kodu, kimlik ve maske denetimi yapıldı. Sigara içenler uyarıldı. Tüm giriş ve çıkış noktaları kontrol edilen terminaldeki şüpheli görülen kişiler gözaltına alındı, polis merkezlerine götürüldü.

Denetleme yapılan bir otobüs şirketinde çalışan Mehmet Keleş, denetlemeler hakkında düşüncelerini paylaşarak, "Memnunuz. Böyle şeylerin olması lazım. Çünkü Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var. Onlarda virüs var mı yok mu etkili mi diye kontrol edilmesi önemli. Biz her zaman için hazırız ve takip ediyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Denetimler gerçekten üst düzey. Burada polis arkadaşların yapmış olduğu denetimlerden gayet memnunuz. Yolcu olsun, personel olsun herkes tek tek kontrol edildi. Görevlerini yapıyorlar, teşekkür ederiz" sözlerini kullandı.

AŞTİ'de bulunan vatandaşlar, denetimlerinden memnunken sık sık yapılmasını istediklerini iletti.

Çeşitli birimlerden 16 bin 220 personel yılbaşında görevde

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların 2022'ye güven içerisinde girmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda 16 bin 220 personel gerçekleştirilen denetimlerde görev alacak.

Gar, AŞTİ, havalimanı, AVM'ler, 7 merkez olmak üzere 18 ilçe, halkın yoğun olduğu cadde, sokak, meydanlar yılbaşında kontrol altında olacak. Ekipler, 6 uygulama noktasında huzuru sağlayacak.

Kentin genelinde geniş çaplı güvenlik tedbirleri alınmaya devam edilecek.

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi - Son Dakika
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