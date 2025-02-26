Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı! 170 çalışanının işine son veriyor

Otomobil

Onları bekleyen cezalar belli oldu

Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada

İngiliz spor araba üreticisi Aston Martin, 2024'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Raporlar, İngiliz şirketin durumunun çok iç açıcı olmadığını gözler önüne serdi.

170 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Buna göre, şirket, keskin şekilde artan maddi kayıp ve borçları karşısında radikal bir karar aldı. Otomotiv devi, 25 milyon sterlin tasarruf sağlamak için işgücünün yüzde 5'ini oluşturan 170 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİNİ ERTELEDİLER

Ayrıca Aston Martin, ilk elektrikli araç projesini de erteleme kararı aldı. Açıklamanın ardından şirketin hisselerindeki kayıp yüzde 13'ü aştı.