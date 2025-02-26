İngiliz spor araba üreticisi Aston Martin, 2024'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Raporlar, İngiliz şirketin durumunun çok iç açıcı olmadığını gözler önüne serdi.
Buna göre, şirket, keskin şekilde artan maddi kayıp ve borçları karşısında radikal bir karar aldı. Otomotiv devi, 25 milyon sterlin tasarruf sağlamak için işgücünün yüzde 5'ini oluşturan 170 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
Ayrıca Aston Martin, ilk elektrikli araç projesini de erteleme kararı aldı. Açıklamanın ardından şirketin hisselerindeki kayıp yüzde 13'ü aştı.
Son Dakika › Otomobil › Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı! 170 çalışanının işine son veriyor - Son Dakika
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