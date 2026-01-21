UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçeİ ile karşılaşacak İngiliz ekibi Aston Villa, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'nda, teknik direktör Unai Emery yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Futbolcular idmanda istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi yarın 20.45'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Aston Villa Fenerbahçe'ye Hazır - Son Dakika
