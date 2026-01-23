Aston Villa, Fenerbahçe'yi Deplasmanda Yendi - Son Dakika
Aston Villa, Fenerbahçe'yi Deplasmanda Yendi

23.01.2026 00:16
Unai Emery, Fenerbahçe galibiyetinin ardından tecrübeleriyle güçlenmeye devam ettiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, maçta çok iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Emery, mücadeleden 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'ni ciddiye aldıklarını dile getiren Emery, "Her şeyi kazanmak kolay değil. Bugün çok şeyi kazandık, çok mutluyum. Gösterdiğimiz mücadeleden ve 3 puandan mutluyum. Ligde 7. haftada ilk 8'i garantiledik. Bu, bu lige nasıl saygı duyduğumuzu gösteriyor ve bu bizi gururlandırıyor. Yolda bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Dengede olmalı ve her maça odaklanmalıyız." diye konuştu.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu aktaran Emery, "Bizim için bu sene net hedef var o da kupayı kazanmak. Burayı kazanınca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorsunuz. Premier Lig'de çok takım bu yolda mücadele ediyor, oradan gitmek zor. Fenerbahçe de kupaya gidebilecek takımlardan birisi. Aston Villa 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynamış bir takım. Edindiğimiz bu tecrübelerle daha güçlü olmak istiyoruz. Hayalim tabi Aston Villa ile kupalar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Çok önemli bir maç oynadıklarını ve bu tarz "anahtar maçları" kazanarak tecrübe edindiklerini dile getiren Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün çok önemli bir maçtı. Bu atmosferde futbolcular bu kadar ısıran bir rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini gösterdiler. Bu tarz anahtar maçları kazanarak hem tecrübe kazanıyor hem de takım olarak daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fenerbahçe'de oyuncuların kapasitesi oldukça iyi. Topu verince yüksek pres planlıyoruz. Bunda çok istekliyiz. Bunu yapmazsak acı çekebiliriz. Geçiş oyunlarını da seviyoruz. Asensio ve Duran önceden bizim takımızdaydı, bunlar önemli oyuncular. Onları takımda tutmak istedik ama şu an rakipteler. İyi kadroları ve iyi bir hocaları var. Bizim amacımız geçiş oyunu ve duran toplarla maçları kazanmak ve bu arzuyla devam etmek. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bence ligdeki performansları mükemmel. Avrupa'da her maça adapte olmanız gerekiyor. Beklediğimiz gibi karakterle oynadılar. Biz açık alanları kapatmaya çalıştık. Kazandık ama kaybedebilirdik. Fenerbahçe'ye ve hocasına oldukça saygı duyuyorum."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.