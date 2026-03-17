Astrolog Aysun Koç: Balık burcundaki yeni ay riskli gelişmelere işaret ediyor

Haberler.com'da açıklamalarda bulunan Astrolog Aysun Koç, 19 Mart saat 04.24'te Balık burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın hem riskli hem de fırsat barındıran etkiler taşıdığını belirtti. Sabit yıldız etkisiyle gelen bu yeni ayın geçmişte önemli olaylarla ilişkilendirildiğini ifade eden Koç, özellikle küresel ve bireysel düzeyde dikkat edilmesi gereken bir sürece girildiğini vurguladı.

"SUİKAST VE KRİZ GİRİŞİMLERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Koç, yeni ayın etkilediği sabit yıldızın geçmişte önemli kazalarla ilişkilendirildiğini belirterek dikkat çekici uyarılarda bulundu. Bu yıldızın intihar, cinayet ve suikast temalarıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Koç, bu süreçte bu tür risklerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"EMEK VEREN ÖDÜLÜNÜ ALACAK"

Yeni ayın aynı zamanda fırsatlar da sunduğunu belirten Koç, özellikle çaba gösterenler için destekleyici etkiler olduğunu vurguladı. Mars ve Jüpiter etkileşimiyle birlikte gökyüzünün harekete geçmeyi teşvik ettiğini ifade eden Koç, "Harekete geçersen, emek verirsen gökyüzü sana şans veriyor" dedi.

"ESKİ İLİŞKİLER VE ANLAŞMALAR GERİ GELEBİLİR"

Koç, geçmişte yarım kalan ilişkiler ve anlaşmaların yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. İptal edilen sözleşmeler, bozulan nişanlar ya da biten ilişkilerde geri dönüş ihtimaline dikkat çeken Koç, önemli kararlar için 23 Mart sonrasının beklenmesini önerdi.

"BOĞA VE OĞLAK BURÇLARINA EVLİLİK FIRSATI"

Yeni ayın bazı burçlar için sürpriz gelişmeler getirebileceğini belirten Koç, özellikle Boğa ve Oğlak burçlarının son dönemlerinde doğanlar için ani evlilik kararlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Ayrıca sağlık sorunu yaşayan kişiler için de yeni tedavi yöntemleriyle iyileşme sürecinin hızlanabileceğini sözlerine ekledi.