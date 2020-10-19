Astsubay emeklisi evinin bahçesini "ceviz işleme atölyesi"ne dönüştürdü - Son Dakika

Astsubay emeklisi evinin bahçesini "ceviz işleme atölyesi"ne dönüştürdü

19.10.2020 09:47
Astsubay emeklisi evinin bahçesini

Deniz astsubaylığından emekliye ayrılıp memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yerleşen Ergün Uluyol, ürettiği cevizleri evinin bahçesine kurduğu düzenekle işleyerek satışa hazırlıyor.

Deniz astsubaylığından emekliye ayrılıp memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yerleşen Ergün Uluyol, ürettiği cevizleri evinin bahçesine kurduğu düzenekle işleyerek satışa hazırlıyor.

Orta Mahalle'de ikamet eden 62 yaşındaki Uluyol, 90 dönüm büyüklüğündeki arazisinden elde ettiği cevizleri işlemek amacıyla çalışma başlattı.

Cevizleri dalında ucuza satmak yerine işleyerek katma değerli ürüne çevirmek isteyen Uluyol, eşi Nevin Uluyol ile kurduğu basit düzenekle ayıklama, yıkama, ayrıştırma ve kurutma işlemi yapıyor.

Ergün Uluyol, AA muhabirine, emekli olduktan sonra ceviz üreticiliğine başladığını söyledi.

İlçenin çiftçilik yapmak için uygun olduğunu belirten Uluyol, "25 yıl çalışıp emekli olduktan sonra memleketim Gölpazarı'na yerleştim, tarla aldık, bahçe kurduk ve bu şekilde yaşantımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgenin aroması çok farklı, sanayi kuruluşu yok, kirli hava yok. Kirli hava olmadığı için bütün meyve ve sebzelerin tat oranı çok farklı." ifadelerini kullandı.

Uluyol, ürünü katma değerli hale getirebilmek için bir sistem kurmaya karar verdiğini anlattı.

Makinede ayıklayıp sınıflandırdığı ürünü kurutarak pazarladığını dile getiren Uluyol, "İhracatçılar geliyor, toptan ürün istiyorlar, onlara tedarik ediyoruz. Geçen yıl 6,5 ton kuru ceviz çıktı, bu yıl beklentim 15 ton." bilgisini paylaştı.

"Tam kapasiteyle 50 tonun üzerinde ceviz almayı düşünüyorum"

Uluyol, planlı büyüme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kapasitesini geliştirerek verimi artırmak istediğini vurgulayan Uluyol, "90 dönümlük bahçemde 2 bin fidanım var. Tam kapasiteli olduğunda 50 tonun üzerinde ceviz almayı düşünüyorum. Türkiye genelinde büyük bahçelere giderek kurslara katılıyorum ve öğrendiklerimi burada uyguluyorum. Ayrıca öğrendiklerimi buradaki insanlarımıza aktararak onları iyi tarıma yönlendirmek için mücadele ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nevin Uluyol ise her geçen yıl ürünlerinin daha da arttığını söyledi.

Bu işe hobi olarak başladıklarını anlatan Uluyol, "Daha sonra verim hep arttı. Hobi olmaktan çıktı, sanayileşmeye gidiyoruz neredeyse. Bu işi yapmaktan memnunuz, her yıl verimimiz artıyor, yetişemiyoruz." diye konuştu.

Orta Mahalle, Gölpazarı, Bilecik, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Astsubay emeklisi evinin bahçesini 'ceviz işleme atölyesi'ne dönüştürdü - Son Dakika Ekonomi

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