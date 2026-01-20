Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor

20.01.2026 10:23
Grönland gerginliği ve Japonya'daki beklenen seçimler, Asya borsalarında satış baskısı yarattı.

Asya borsaları, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif seyir izliyor.

Yılın ilk ayında etkisini artıran jeopolitik riskler ve ticari gerilimler küresel piyasalarda risk algısının yükselmesini tetikliyor. Asya tarafında da artan küresel risk algısının etkisiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Japonya seçime gidiyor

Politik tarafta ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıkladı. Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2025 Ekim'de göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etti.

Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

Japonya piyasaları daha önce daha fazla mali teşvik beklentisini olumlu karşılarken artan harcamaların nasıl finanse edeceği konusunda şüpheler tahvil piyasasında satış baskısına neden oldu.

Küresel gelişmelerin etkisiyle ülkedeki zayıf seyreden risk iştahını daha da düşmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Öte yandan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günkü faiz kararı toplantısında büyüme tahminlerini artıracağı ve bundan sonrası için faiz artırımlarına hazır olacağı mesajı vermesi bekleniyor.

Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Bu arada Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,5'te sabit bıraktı.

Öte yandan, Asya'nın en büyük ekonomisi olan Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş 2025'in son ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Aralık 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli kentlerin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 1,7, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,5, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,7 azaldı. Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay, yüzde 4,8 artışla birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 7, ikinci ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 53.029 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 4.885 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.102 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 kayıpla 26.490 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 82.952 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor
