Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

04.02.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel jeopolitik riskler ve yarı iletken hisselerdeki düşüş Asya borsalarını etkiliyor.

Asya borsalarında, küresel jeopolitik risklerin devam etmesi ve yarı iletken hisselerdeki düşüşlerin bölgeye de yayılmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygılar, ABD'de ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımlarına ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Birçok riskli faktörün birleşimi piyasalarda öngörülebilirliği azaltırken bu durum yatırımcıların değişen koşullara göre pozisyonlanmasını zorlaştırıyor. Söz konusu unsurların başında bölgesel gerilimler yer alırken ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselebileceğine dair endişeler mevcudiyetini koruyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de 4 gün süren kısmi hükümet kapanması sona erdi. Federal hükümet, Temsilciler Meclisi'nin bütçe paketini onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu imzalamasıyla yeniden faaliyete geçti.

ABD endekslerinde dün görülen satıcılı seyir sınırlı olsa da Asya tarafına da taşınırken karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Japon yarı iletken hisseleri satıcılı seyrediyor

Dün ABD'de teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki düşüşler dikkati çekerken ABD'li şirketlerle çok sayıda tedarik ve partnerlik anlaşması bulunan Japon yarı iletken şirketlerinin hisseleri de negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 7, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 2,2, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 2 düşüşle kapandı. Güney Kore tarafındaki yarı iletken hisselerinde ise karışık bir seyir izlendi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,3, bileşik PMI da 51,6 olurken Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,7 ve bileşik PMI da 53,1 olarak kaydedildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 54.377 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 5.371 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 4.103 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 26.979 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 83.614 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk’a büyük şok X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday
Epstein’in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü Epstein'in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:12:17. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.