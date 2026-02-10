Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

10.02.2026 10:16
Japonya'daki seçim sonuçları sonrası teknoloji hisseleri yükselirken, yatırımcıların risk iştahı arttı.

Asya borsalarında, Japonya'daki seçim sonuçlarının etkisi bugün de devam ederken, teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Yapay zeka sektörüne yönelik yüksek harcamalara ilişkin endişelerin azalması, piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletirken küresel risk iştahını artırdı. Bu gelişme, teknoloji hisselerinde yükselişleri beraberinde getirdi.

Analistler, endişelerin azalmasına karşın şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

Asya endekslerinde de artan küresel risk iştahının etkisiyle alıcılı bir seyir öne çıkarken, Japonya piyasalarındaki seçim rallisi devam ediyor.

Takaiçi, siyasi istikrarı sağladı

Japonya'da Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP), hafta sonu yapılan erken genel seçimde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazanması sonrası ülkede siyasi istikrarın sağlandığına yönelik güven, yatırımcıların risk iştahında etkili oluyor.

Erken genel seçim öncesi, başta ekonomik politikalar olmak üzere birçok stratejik konuda meclisteki koltuk sayısına takılan Takaiçi hükümeti ülkedeki siyasi üstünlüğü sağladı.

Böylece, Takaiçi hükümeti ekonomik teşvik ve stratejik finansal kararların alınması noktasında önemli bir avantaj yakalarken, ülkede değişmesi beklenen ekonomi politikaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Mali genişlemeler yoluyla büyümenin destekleneceğine yönelik sinyaller verilmesi Japon pay piyasalarını desteklerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün de rekor seviyeden kapandı.

Çin yuanı mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesinde

Öte yandan, Çin'in bankalardan ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını sınırlamalarını istediği yönündeki haberlerin ardından dolar/yuan paritesi 6,9085'le Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu tür bir hareketin sermayenin Çin varlıklarına geri dönüşünü hızlandırabileceği ve yuan için temel bir destekleyici unsur sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselişle 57.602 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 5.301 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 4.130 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 27.157 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 84.384 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor
