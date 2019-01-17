Asya Düşüşte, Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Düşüşle Açıldı

– Avrupa
hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, hükümeti için yapılan güvenoylamasından destek alarak çıkan Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in, Brexit konusunda bir sonuç elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini söylemesi etksiyle, güne düşüşle başladı.
Erken işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
FTSE yüzde 0.39,
DAX yüzde 0.81 ve
CAC yüzde 0.68 düştü. Doğu Asya
hisse senedi piyasaları da güne artışla başladıktan sonra, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginlikleri ve ABD'nin Huawei
'nin ticaret sırları çaldığı iddiasıyla şirket hakkında bir soruşturma başlatması haberi etkisiyle, düşüşe geçti
Asya hisse senedi piyasalarındaki duurm ise şöyle,
Nikkeyi yüzde 0.57,
Kospi Composite yüzde 0.04, Shanghai
Composite yüze 0.43,
Shenzen Composite yüzde 0.93,
Hang Seng yüzde 0.55 düşerken,
S&P yüzde 0.16 yükseldi. - İstanbul