Son Dakika Haberleri: Asya Düşüşte, Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Düşüşle Açıldı

Asya Düşüşte, Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Düşüşle Açıldı

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, hükümeti için yapılan güvenoylamasından destek alarak çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Brexit konusunda bir sonuç elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini söylemesi etksiyle, güne düşüşle başladı.

Asya Düşüşte, Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Düşüşle Açıldı, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, hükümeti için yapılan güvenoylamasından destek alarak çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Brexit konusunda bir sonuç elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini söylemesi etksiyle, güne düşüşle başladı.

Erken işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;

FTSE yüzde 0.39,

DAX yüzde 0.81 ve

CAC yüzde 0.68 düştü.

Doğu Asya hisse senedi piyasaları da güne artışla başladıktan sonra, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve ABD'nin Huawei'nin ticaret sırları çaldığı iddiasıyla şirket hakkında bir soruşturma  başlatması haberi etkisiyle, düşüşe geçti

Asya hisse senedi piyasalarındaki duurm ise şöyle,

Nikkeyi yüzde 0.57,

Kospi Composite yüzde 0.04,

Shanghai Composite yüze 0.43,

Shenzen Composite yüzde 0.93,

Hang Seng yüzde 0.55 düşerken,

S&P yüzde 0.16 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Theresa May, Birleşik Krallık, Asya, Avrupa, Ekonomi
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