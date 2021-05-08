Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Çin'in farklı bölgelerinde 7 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 746 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 810 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29'sı yurt dışı kaynaklı 701 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 126 bin 745'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1865'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 116 bin 881 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 5 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 807'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 486 kişi iyileşti, 75 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1183 vakanın tespit edildiği adada 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1082 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 979 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 94 bin 849'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 269'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 13 bin 204 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 13'ü yurt dışı bağlantılı 20 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 331 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 60 bin 906 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1285 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 772 bin 127'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 45 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 878'e yükseldi, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 706 bin 833 oldu.