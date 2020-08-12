Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 25 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 9 yeni vaka Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 732'ye çıktı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 342 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 761 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Hong Kong?

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 62 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 5 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 244'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 52 kişi iyileşirken, 63 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.?

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.?

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 481'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yeni vakanın iş seyahati için gittiği Filipinler'den dönen bir Tayvanlı olduğu kaydedildi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 450 kişi iyileşti, 24 hasta halen tedavi altında tutuluyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı irtibatlı 54 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalarla ülkede yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 591'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 714'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 786 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam

Vietnam Kovid-19 Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 16 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 880'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19 dolayısıyla 1 kişi hayatını kaybederken, ülkede şimdiye kadar salgına bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Da Nang şehrinde, 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, "ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19 görülen 400 kişi iyileşirken, halen 463 aktif vaka bulunuyor.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 730 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 285 bin 921'e ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 129'a çıktığı ifade edildi.?

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 263 bin 193'e yükseldi.

Bangladeş

?Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 995 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi.?

Ülkede toplam vaka sayısı 266 bin 498'e, can kaybı 3 bin 513'e çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 153 bin 89 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak son 24 saatte açıklanan 4 bin 444 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 143 bin 749'a çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 93 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 404'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 68 bin 997'ye ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 72 bin 348 olarak kaydedildi.

Sağlık Müsteşarı Maria Rosario Vergeire, Filipinler'deki koronavirüs vakalarının, kısıtlamaların hafifletildiği haziran ayının sonlarında artmaya başladığını belirtti.

Vergeire, Kovid-19 test kapasitesinin artırıldığını, salgın belirtisi gösterenler ve salgına maruz kalma riski yüksek olduğu düşünülen kişilere de test uygulandığını kaydetti.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulurken, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlara karşılık veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 42 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 11'inin yurt dışı irtibatlı kişiler, 1'inin de Singapur vatandaşı olduğunun aktarıldığı açıklamada, diğer vakalardan çoğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Son 24 saatte tespit edilen 42 yeni vakanın, günlük 35 yeni vakanın görüldüğü "30 Mart'tan bu yana kayda geçen en düşük günlük artış" olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 55 bin 395'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 50 bin 128 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte 1942 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 130 bin 718'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79 artarak 5 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 88 artarak 85 bin 798'e ulaştı.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 26 bin 248 olduğu ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 27 bin 153'e, Doğu Cava'da 26 bin 220'ye, Bali'de 3 bin 892'ye ve Açe'de 748'e çıktı.

Malezya

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 artarak 9 bin 114'e yükseldi.

Bugün 8 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen sayısı 8 bin 817, aktif vakalar ise 173 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin öldüğü Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 942 artarak 52 bin 102'ye, ölü sayısı 3 artışla 1077'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 222 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 16 bin 474'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 6 bin 178'e, Kanagawa'da 3 bin 397'ye, Aiçi'de 3 bin 396'ya, Fukuoka'da 3 bin 215'e, Saitama'da 2 bin 988'e, Çiba'da 2 bin 244'e, Hyogo'da 1728'e, Hokkaido'da 1583'e, Okinawa'da 1307'ye, Kyoto'da 1026'ya çıktı.