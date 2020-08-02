Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 688 bin 974'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 37 bin 415'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 279 bin 146'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 688 bin 974'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 279 bin 146'ya yükselirken; toplam ölü sayısı 5 bin 970 olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 248 bin 27 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 754 BİN 117

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 754 bin 117'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 37 bin 415 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 148 bin 103 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 52 BİN 512 Singapur 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 52 bin 512'ye ulaşırken; toplamda 46 bin 740 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 109 BİN 936Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 193 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 109 bin 936 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 67 bin 919 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 98 BİN 232 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 98 bin 232 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 65 bin 265 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 39 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.