Asyaport Limanı'nda 5 bin 562 konteyner elleçleme ile en yüksek konteyner hareketi yapıldı - Son Dakika

Asyaport Limanı'nda 5 bin 562 konteyner elleçleme hareketi ile en yüksek konteyner hareketinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, limana yanaşan 19 bin 462 TEU kapasiteli konteyner gemisi MSC INGY'de toplam 5 bin 562 konteyner elleçleme ile Asyaport'ta tarihinin en yüksek hareketi gerçekleştirildi.
Asyaport Limanı Planlama Müdürü Gökmen Azaklı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük transit limanı Asyaport'a yanaşan oscar sınıfı gemide 5 bin 562 konteyner elleçleme yapıldığını bildirdi.
Azaklı, gemi kaptanına plaket verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:17 - Kaynak: AA
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