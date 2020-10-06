Asyaport Limanı'nda 5 bin 562 konteyner elleçleme ile en yüksek konteyner hareketi yapıldı - Son Dakika

Asyaport Limanı'nda 5 bin 562 konteyner elleçleme hareketi ile en yüksek konteyner hareketinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, limana yanaşan 19 bin 462 TEU kapasiteli konteyner gemisi MSC INGY'de toplam 5 bin 562 konteyner elleçleme ile Asyaport'ta tarihinin en yüksek hareketi gerçekleştirildi.

Asyaport Limanı Planlama Müdürü Gökmen Azaklı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük transit limanı Asyaport'a yanaşan oscar sınıfı gemide 5 bin 562 konteyner elleçleme yapıldığını bildirdi.

Azaklı, gemi kaptanına plaket verdi.