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Ata çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika

Ata çarpan motosikletli yaralandı

13.02.2022 07:21

Ata çarpan motosikletli yaralandı Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken yolda dolaşan ata çarpan motosikletli genç yaralandı.

Ata çarpan motosikletli yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken yolda dolaşan ata çarpan motosikletli genç yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 'Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai dönüşü Fatih Caddesi istikametine seyreden İsmail Bayram yönetimindeki 34 EEH 939 plakalı motosiklet, yolda başıboş dolaşan ata çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, at ise can havliyle bölgeden hızla uzaklaştı. İsmail Bayram, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ata çarpan motosikletli yaralandı
Ata çarpan motosikletli yaralandı
Ata çarpan motosikletli yaralandı

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İsmail Bayram, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ata çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika


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