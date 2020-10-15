Ata tohumlarıyla yetiştirilen "Çetmi şeker fasulyesinde" hasat sona erdi - Son Dakika

Ata tohumlarıyla yetiştirilen "Çetmi şeker fasulyesinde" hasat sona erdi

15.10.2020 11:09
Ata tohumlarıyla yetiştirilen

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ata tohumlarından geleneksel yöntemlerle üretilen, coğrafi işaret tescil belgeli Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinde hasat süreci tamamlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ata tohumlarından geleneksel yöntemlerle üretilen, coğrafi işaret tescil belgeli Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinde hasat süreci tamamlandı.

Elle toplanan fasulye daneleri patoz makinesiyle bitkiden ayrılarak çuvallanıyor. Ürün Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait tesislerde elendikten sonra satışa sunuluyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçabelen Mahallesi'nde yetiştirilen Çetmi şeker fasulyesi için coğrafi işaret belgesi alındığını söyledi.

Yörede bir asırdan bu yana üretilen şeker fasulyesinin, kendine has aroması ve kalitesiyle dikkati çektiğini ifade eden Kaya, hasadın sona erdiğini, ürünün, kurutma, seleksiyon ve eleme işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Kaya, bu yıl 600 ton civarında rekolte beklediklerini dile getirdi.

"Markalaşmanın ardından daha yüksek fiyatlardan alıcı bulacağını umuyoruz"

Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yöre çiftçisine bu yıl ekim döneminde 3 ton tohum desteği sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Fasulyemiz diğer coğrafi işaretli ürünler gibi hak ettiği değeri bulamadı. Piyasada kilogramı 18,50 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat yeterli değil, en az 25 lira olması lazım. Önümüzdeki yıllarda Çetmi şeker fasulyesinin tanınıp markalaşmasının ardından daha da yüksek fiyatlardan alıcı bulacağını umuyoruz. Çünkü coğrafi işaretli bir ürün ve her yerde bulunmuyor. Sadece o yöreye özgü, burada yetiştiği için bu belge veriliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha değerli olacağını öngörüyoruz."

Kaya, Akçabelen Mahallesi'nin coğrafi koşulları dolayısıyla ürünün geleneksel usullerle yetiştirildiğine işaret ederek, "Burada tarım gerçekten çok zor oluyor. Atadan gelen tekniklerle halen üretime devam ediliyor. Beden gücüyle, elle ve hayvanlarla, doğal ve organik bir üretimle şeker fasulyesi yetiştiriliyor." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Ali Yıldırım da Çetmi şeker fasulyesinin Türkiye'nin en lezzetli şeker fasulyesi çeşitlerinden biri olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Pişirirken içine et koymaya gerek yok. Lezzetli bir ürün, almak, tatmak isteyenleri yerleşim merkezimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Pazar ve fiyat konusunda sıkıntılarımız var"

Çiftçi Dursun Ali Zeybek de bu yıl hava şartlarından dolayı üründe verim kaybı yaşadıklarını bildirdi.

Fasulyenin hasadını elle yaptıklarını belirten Zeybek, şöyle dedi:

"Deste deste elle yolduktan sonra araziye sererek kurumasını bekliyoruz. Ürünün ekiminde biraz geç kaldığımız için hasadı da geç oldu. O yüzden güneşe sererek kurutmak zorunda kaldık. Yetiştirdiğimiz ürünün patoz makinesiyle yapılan işlemden sonra danesi ve samanı ayrılıyor. Ardından isteyen değirmene götürüp eleme işlemine tabi tutabiliyor. Ardından satışa sunuyoruz. Patoz işlemi sonrasında kalan saman da hayvanların yem ihtiyacında kullanılıyor. Ürünümüzün kalitesi ortada, herkes tarafından biliniyor. Üretimde bir sıkıntı söz konusu değil ancak pazar ve fiyat konusunda hala sıkıntılarımız var. Bunun aşılması noktasında yetkililerden destek bekliyoruz. Markalaşmasıyla birlikte ürünümüzü hak ettiği fiyatlara satacağımız günlerin gelmesini umutla bekliyoruz."

Akçabelen, Beyşehir, Hasat, Çetmi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ata tohumlarıyla yetiştirilen 'Çetmi şeker fasulyesinde' hasat sona erdi - Son Dakika

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