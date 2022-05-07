Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü - Son Dakika
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Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü

07.05.2022 11:01

Ardahanlı çiftçi Nejdet Kanbir, ata tohumu kavılca buğdayına yoğun talep alınca üretim hedefini büyüttü.

Ardahanlı çiftçi Nejdet Kanbir, ata tohumu kavılca buğdayına yoğun talep alınca üretim hedefini büyüttü.

İşlenmesi zor olduğu için çiftçilerce çok ekilmeyen kavılcanın yaygınlaştırılması için çalışma yapan çiftçi Kanbir, Çıldır ilçesinin Aşıkşenlik bölgesinde 10 yıl önce 15 kilogram ata buğdayını ekmeye başladı.

İlk ekimde yüksek verim alan Kanbir, bunun üzerine "Kavılca İşleme" projesi hazırlayarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) müracaatta bulundu.

Aldığı destekle tesis kuran Kanbir, tohumluk olarak çiftçilere, un ve bulgur olarak sofralara ulaşmasını sağladığı ata tohumunda üretimi iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Çiftçi Kanbir, AA muhabirine, "Sosyete yiyeceği kavılca, fakir sofralarına lezzet katacak" sloganıyla yola çıktığını anlattı.

Tesiste saatte 250 kilogram buğdayın kabuğundan ayrıştırılmasının, 600 kilogram da un elde edilmesinin talebi karşılamadığını vurgulayan Kanbir, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada son derece iyi durumdayız ancak yeterli değil. Çünkü talepler arttı, karşılık vermekte zorlanıyoruz. Biz bazı altyapı ve teknik sorunlarımızın giderilmesiyle hedefimizi büyütüp saatte 1 ton un üretmenin gayretindeyiz. Amacımız, bir saatte 1 ton buğdayı kabuğundan çıkarmak, yine 1 ton un elde etmek. O zaman asıl hedefe ulaşılmış olacağız. Çünkü şu an yoğun bir talep var."

"Kepekli ve kepeksiz un taleplerine karşılık verebiliyoruz"

İşe başlarken ilk hedefinin buğdayı kabuğundan ayıklamak olduğunu aktaran Kanbir, "Artık buğdayı hırpalamadan una dönüştürmeyi başarabiliyoruz. Kepekli ve kepeksiz un taleplerine karşılık verebiliyoruz. Şu an bu ürün bölgemizin bir değeri. Bu noktada iyi durumdayız. Evlerimizde tüketiliyor olması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de 2020'de "Kavılca buğdayı ve unu" adında tescil çalışması başlattıklarını anımsatarak, ata tohumu kullanımının yaygınlaşması için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü
Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü
Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü
Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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