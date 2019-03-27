Ataköy'de Tır ve Otobüs Üst Geçide Sıkıştı (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHABakırköy Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA



Bakırköy Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, sıkışan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler

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