Son Dakika Haberleri: Ataköy'de Tır ve Otobüs Üst Geçide Sıkıştı (2)

Ataköy'de Tır ve Otobüs Üst Geçide Sıkıştı (2)

1 saat önce

Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı.

Ataköy'de Tır ve Otobüs Üst Geçide Sıkıştı (2), System.String[]
Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, sıkışan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

DHA, Ataköy, Güncel
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