Atanamayan öğretmenlerden basın açıklaması - Son Dakika

Erzurum'da atanamayan öğretmenler seslerini duyurmak için hazırladıkları pankartlarla bir araya geldi.

Havuzbaşı Kent Meydanında toplanan öğretmenlere Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş'ta destek oldu. Burada basın açıklamasında bulunan öğretmenler, "Bizler hayatlarını eğitime adamış ve geriye kalan hayatlarını yine eğitimden yana kullanmaya gönüllü eğitim neferleriyiz. Bu uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi; sesimize kulak verilmesi, umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olarak mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına daha umutlu bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır. 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması, yukarıda belirttiğimiz, ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca; 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz" dediler.

Basın açıklamasına katılan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ise öğretmen açığının 130 bin üzerinde olduğunu bugün bu açık kadroların ücretli öğretmenler aracılığı ile tamamlandığını ifade etti. Karataş, Cumhurbaşkanının açıkladığı 20 bin öğretmen atamasına ek atama müjdesi beklediklerini dile getirdi. - ERZURUM