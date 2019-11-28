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Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor

6 saat önce

Ataşehir'de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.

Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor, System.String[]

Ataşehir'de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programında bu hafta Tayfun, Ozan Orhon ve Mansur Ark sahne alacak.


Watergarden İstanbul'da, açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programı kapsamında bu hafta düzenlenecek 90'lar partisinde izleyiciler geçmişe yolculuk yapacak. 29 Kasım Cuma günü saat 21.00'da Duru Ataşehir - Gig's Sahne'de Tayfun, Ozan Orhon ve Mansur Ark sahne alacak. Ünlü sanatçılar sevilen şarkılarını Watergarden ziyaretçileri için seslendirecek. - İSTANBUL

Mansur Ark, Ozan Orhon, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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