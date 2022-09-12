ATAŞEHİR'DE CİPİN AÇILIR TAVANINDAN ÇIKARAK ALKOL ALANLARA CEZA

ATAŞEHİR'de trafikte seyir halindeki cipin açılır tavanından çıkarak alkol alan 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, sürücüyle birlikte 3 kişiye toplam 1.419 lira ceza yazdı.

Ataşehir D-100 Karayolu'nda geçtiğimiz cumartesi günü seyir halindeki cipin açılır tavanından çıkarak alkol alan 2 kişiye ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda cip sürücüsünün A.B.S. ve yolcuların ise D.B. ve Ü.A. olduğu tespit edildi. A.B.S. isimli sürücü hakkında 'Saygısızca Araç Kullanmak' maddesi uyarınca 196 lira, D.B. ve Ü.A. isimli kişiler hakkında ise 'Emniyet Kemeri Takmamak' maddesi uyarınca 196 lira para cezası uygulandı. Ayrıca kişilerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun 'Çevreye Rahatsızlık Vermek' maddesi gereğince her birine 277 lira olmak üzere toplam 1.419 lira idari para cezası uygulandı.

Görüntü dökümü:

--------------------------------İki kişinin aracın üzerinde alkol tüketmesi-Kişilere cezai işlem uygulanması-

- İstanbul