Ataşehir'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Ataşehir'de 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.
Örnek Mahallesi Zennur Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz patlaması gerçekleşti.
Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin inceleme yaptığı daire ise patlama sonucu kullanılamaz hale geldi.
