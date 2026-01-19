Ataşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Ataşehir'de, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kayışdağı Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yere savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücünün, hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, ambulansla morga kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
