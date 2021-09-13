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Ataşehir'de "Parkta Hayat Var" kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Ataşehir'de "Parkta Hayat Var" kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

13.09.2021 17:00
Ataşehir'de

Pandemi nedeniyle ara verilen açık hava etkinlikleri, Ataşehir'in farklı parklarında Ataşehirliler için keyifli ve eğlenceli anlara sahne oluyor.

Bir birinden keyifli söyleşilere, sinema gösterimlerine, atölyelere ev sahipliği yapan Ataşehir'in parkları, sanatçı ve sanatseverleri 10 Ekim'e kadar buluşturmaya devam edecek.

Ataşehir'in sevimli kuklası Puki, Ağustos ayı boyunca parklarda çocuklarla buluşurken sonrasında ise Borçka ve Fındıklı Belediyesi'nin davetlisi olarak Karedeniz turuna çıkarak çocuklarla bir araya geldi. Puki'nin maceraları Eylül ayında Anadolu Turnesiyle yine çocukları hem eğlendirip hem de öğrenmenin keyfini yaşatacak.

Parkta Hayat Var etkinliklerinin sinema bölümünde; Ataşehir Kent Konseyi, İşçi Filmleri Festivali ve Film Koop iş birliğiyle"İşçi Filmleri" Ataşehir'e geldi. Erdal Eren Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan filmlerin öncesinde filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler düzenlendi.

İlk olarak Erdal Eren Kültür Merkezi'nde, Şükrü Alaçam'nın ilk filmi "Locman"ın gösterimi yapıldı sonrasında ise keyifli bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Başrollerinde Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Soysaldı'nın yer aldığı, Hüseyin Karabey'in yönettiği"İçerdekiler" de sinemaseverler buluştu.

Kıvanç Sezer'in yönettiği, Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak'ın rol aldığı "Küçük Şeyler" 7 Eylül'de, Başrollerinde Bülent Çolak, Serkan Keskin ve Feride Çetin'in yer aldığı, yönetmen Sefa Öztürk'ün ilk filmi "Güven" de 8 Eylül Çarşamba akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. Film öncesinde yönetmen Sefa Öztürk'le bir söyleşi gerçekleşti.

Tuna Kiremitçi, Erdal Eren Kültür Merkezi'nde, yeni romanı "Mezun Cinayetleri" üzerine editörü Hülya Balcı'nın sorularını yanıtladı. Söyleşi sonrası kitabını imzalayan Kiremitçi, uzun bir aradan sonra okurlarıyla yüz yüze gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocuklar için tiyatro oyunları

Ataşehir Belediyesi'nin çocukları sanatla buluşturmak amacıyla düzenlediği Çocuk Tiyatroları, çocukların büyük beğenisini topladı. İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu'nun 14 Ağustos Cumartesi günü sahnelediği "Kaplumbağa ile Tavşan" isimli oyunla başlayan çocuk tiyatroları sonrasında ise İstanbul Temaşa Gösteri Sanatları'nın "JellyBonya Cumhuriyeti" ve Beyler Sanat Tiyatrosu'nun "İbiş Görgü Kurallarını Öğreniyor" adlı oyununa ev sahipliği yaptı.

"Doğada Yaşam Atölyesi" ile çocuklar anne ve babalarıyla kampçılık eğitimi aldılar. Çocuklar, Doğada Yaşam Atölyesinde ateş yakmadan yön bulmaya, barınak kurmadan doğada hayatta kalmaya dair her şeyi uygulamalı olarak açık havada öğrendi.

Eylül Ayında Ataşehir Sanatla Doluyor

Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri, Eylül ayında da devam ediyor. Eylül ayında birbirinden farklı ve renkli kültür sanat etkinliği düzenlenecek. Konserden tiyatroya, söyleşiden film gösterimine kadar pek çok etkinliğin yer aldığı ay boyunca ünlü sanatçılar Ataşehirlilerle buluşacak.

Tiyatro Kooparatifi'nin öncülüğü ve Ataşehir Belediyesi'nin katkıları ile "Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları" 25 Eylül tarihine kadar Erdal Eren Kültür Merkezi Amfi Alanı'nda tiyatroseverleri 15 farklı tiyatro ekibinin oyunlarıyla buluşturacak. Yaz buluşmalarının biletleri Mobilet'ten alınabilecek.

Ataşehir Kitap Günleri

Ataşehir Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi (Yaykoop) ve Ataşehir Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Ataşehir 3. Kitap Günleri" 10 Eylül'de Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde okurlarla buluşmaya başladı.

"Kitap Günleri" etkinlikleri kapsamında ilk olarak, Fuat Sevimay ile birlikte "Benden'iz James Joyce" kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. 11 Eylül Cumartesi günü ise Gazeteci- yazar Barış İnce'nin "Edebiyat Atölyesi" yapıldı. 25 Eylül'e kadar sürecek olan "Kitap Günleri"nde; yayınevleri, yazarlar, şairler ve kitapseverler bir araya gelmeye devam edecek.

Şiir Ekim'i

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Ataşehir Belediyesi Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri 7-10 Ekim tarihlerinde Ataşehir'in park ve sitelerinde düzenlenecek. Şiir Günleri'nin onur konuğu Şair Şükrü Erbaş olurken konuk ülke Hırvatistan olacak.

Erdal Eren, Ataşehir, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 'Parkta Hayat Var' kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de "Parkta Hayat Var" kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
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