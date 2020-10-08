Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı - Son Dakika

Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı

08.10.2020 10:11

Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı Plastik yükü TIR'ı itfaiye ekipleri 1 saatte söndürebildi Ataşehir'de gümrük yolu üzerindeki TIR'ın plastik yüklü dorsesi yandı.

Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı

Plastik yükü TIR'ı itfaiye ekipleri 1 saatte söndürebildi

İSTANBUL - Ataşehir'de gümrük yolu üzerindeki TIR'ın plastik yüklü dorsesi yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda dorsedeki yangını söndürüldü. Yangın nedeniyle gümrük yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay sabah saatlerinde Ataşehir'de Dudullu Caddesinde Gümrük yolu mevkiinde meydana geldi. Feyzullah Kocaoğlu yönetimindeki Volvo marka 34 TMT 104 plakalı plastik yüklü TIR'ın dorsesinde iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden Feyzullah Kocaoğlu TIR'ı yolun kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Dumanlar kısa sürede TIR'ı kapladı. Kocaoğlu itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla TIR'ın dumanlar çıkan dorsesini söndürdü. Yangında TIR ve içerisindeki plastik malzemelerin yarısı tamamen kullanılmaz hale geldi.

TIR'ın dorsesinde sigara izmariti unutmuşlar

TIR'da çıkan yangının sebebinin sigara izmaritinden olduğunu iddia eden Feyzullah Kocaoğlu, "Dün akşam saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü'nden TIR'ı aldım. Benim zannımca ürünleri yüklerken sigara izmariti unuttular. Ondan dolayı alev alarak dumanlar yükseldi. Trafikte dumanları fark edince sağa çektim. Müdahale ederek itfaiyeyi aradım. Yangın TIR'ın dorsenin orta kısmında çıktı, önü arkası kapalı büyük ihtimal sigara izmariti unuttular ondan dolayı akşamdan sabaha anca alev aldı. Kıbrıs'a gidecek olacak olan ihraç ürünün plastik malzemeler yüklüydü" diye konuştu.

Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı
Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı
Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı
Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı

Ataşehir, Sigara, Ateşe, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de plastik yüklü TIR yandı - Son Dakika

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