Ataşehirli Kadınlar Sancaktepe'deki Sayısız Eser ve Hizmeti Görmeye Gitti

Ataşehirli kadınlar Sancaktepe'de Belediye Başkanı İsmail Erdem'in öncülüğünde ilçeye kazandırılan eser ve hizmetleri görmeye gitti.

Ataşehirli kadınlar Sancaktepe'de Belediye Başkanı İsmail Erdem'in öncülüğünde ilçeye kazandırılan eser ve hizmetleri görmeye gitti.



Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Sancaktepe Belediye Başkanı olduktan sonra Sancaktepe'nin kalkınması ve düzenli bir şehir olması için önemli hizmetler yaptı. Sancaktepe'nin "Yeni İstanbul" olarak gelişimine öncülük eden Başkan Erdem ilçeye sayısız eser ve proje kazandırdı.



Ataşehirli kadınlar hizmeti yerinde gördü



Sancaktepe'deki yaptıkları eserlerin ve hizmetlerin Ataşehir'e yapacakları hizmetin teminatı olduğunun altını çizen Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Sancaktepe'de hayata geçirdikleri sayısız eser ve hizmetleri görmeye giden kadınları yolcu etti. Esatpaşa'dan kalkan otobüslerle Sancaktepe'ye giden mahalle sakinleri, böyle bir imkanı sunan Başkan İsmail Erdem'e teşekkür ederek, Ataşehir'de de aynı hizmetlerin yapılması sözünü aldı.



"Sancaktepe'ye yaptığımız hizmetler Ataşehir'e yapacaklarımızın teminatıdır"



10 yılda Sancaktepe'de yapılan hizmetlerle isminden sıkça söz ettiren Başkan İsmail Erdem, "Sancaktepe'ye yaptıklarımız, Ataşehir'e yapacaklarımızın teminatıdır. Dünyada başka İstanbul yok, yarınlara yaşanılır bir şehir bırakmak en büyük hayalimizdir" dedi. - İSTANBUL

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