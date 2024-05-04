Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor

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Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım dizisi için kanal kararını verdi.

REYTİNGLERİ İKİNCİ SEZON İÇİN YETERLİ DEĞİL

Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizinin reytinglerinin ikinci sezon onayı almaya yetmediği ortaya çıktı. Son olarak 25. bölümü yayınlanan dizi için final kararı alındı.

30. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezona büyük umutlarla başlayan dizinin bir değişiklik olmazsa 30. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.