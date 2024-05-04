Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım dizisi için kanal kararını verdi.
Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizinin reytinglerinin ikinci sezon onayı almaya yetmediği ortaya çıktı. Son olarak 25. bölümü yayınlanan dizi için final kararı alındı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezona büyük umutlarla başlayan dizinin bir değişiklik olmazsa 30. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.
Son Dakika › Magazin › Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor - Son Dakika
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