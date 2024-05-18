Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

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Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi tasarruf gerekçesiyle Genel Merkezi'ni kapattı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İnce "Hazine'den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık" dedi.

18.05.2024 08:45  Güncelleme: 08:55
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Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy alan Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi küçülüyor. Partinin Ankara'daki Genel Merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısına da kilit asıldı. Memleket Partisi'nin bu kararı tasarruf amacıyla aldığı ve Etimesgut semtinde küçük bir ofise taşınacağı bildirildi.

"MASRAFLARIMIZI KISA KARARI ALDIK"

MP Genel Başkanı Muharrem İnce de yaptığı açıklamada "Hazine'den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk" ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

"DİJİTAL PLATFORMDA VARLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Açıklamasının devamında "Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız" diyen İnce, şöyle devam etti: "Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Atatürk'ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye devam edeceğiz. Türkiye'nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız."

3 YIL DAYANABİLDİLER

Sözcü'de yer alan habere göre; Muharrem İnce, gençlik kollarından itibaren görev aldığı ve Cumhurbaşkanı adayı da olduğu CHP'den ayrılıp 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurdu. Parti aradan geçen 3 yılın ardından 17 Mayıs 2024 tarihinde küçülme kararını uygulamaya başladı. İnce, X hesabından paylaştığı seçimlere yönelik yazısında seçimlerde bir hata yapmadıklarını, halkın kutuplaştığını belirtti.

GENEL MERKEZ DAHA KÜÇÜK BİR OFİSE TAŞINACAK

Memleket Partisi'nde genel merkez boşaltıldı, kapısına kilit asıldı. İnce'nin "bir otobüsle yollara çıkıyorum" dediği partinin otobüsünden de partinin logoları söküldü. Genel Merkez Etimesgut semtinde daha küçük bir ofiste faaliyetlerini sürdürecek.

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Behzat: tarihin tozlu raflarında tarihin tozlu raflarına güle güle 32 4 Yanıtla
  • Sabri İnce: Siz küçüldükçe , oy oranı büyüyecek mi ? Fikirlerinizi büyütün yeter. 32 3 Yanıtla
  • Davut Çağlar: senin yaptığın tasarruftan ne olur götüren götürüyor 15 3 Yanıtla
  • Galip Karakas: Bu düzende partisinden ayrılıpta parti kuranların şansı yok bakın örnekleri çok 11 0 Yanıtla
  • Ali boz: Sinan oğan sana kredi açsin 10 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Ana vatan, doğru yol, dsp göçmüş bu ülkeden sen kimsin lan kimsin 1 2 Yanıtla

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