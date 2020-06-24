Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular - Son Dakika

Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sanat eğitimlerine katılan kursiyerlerin gösterileri bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi yerine sosyal medya üzerinden yapıldı.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sanat eğitimlerine katılan kursiyerlerin gösterileri bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi yerine sosyal medya üzerinden yapıldı.

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Tiyatro, drama, bağlama, keman, piyano, resim, gitar, halk oyunları, dans, bale ve perküsyon eğitimlerine katılan toplam 4 bin kişiden 615'inin katılımıyla gerçekleştirilen gösteriler gerek ailelerden gerekse sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.


10 yıl önce hayata geçirdiği "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesiyle bugüne kadar binlerce Ataşehirliyi sanatla buluşturan Ataşehir Belediyesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, ATAMEM, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Neşet Ertaş Kültürevi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ile Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde başlayan eğitimlere korona virüs salgını nedeniyle online olarak devam etmişti.


Alanlarında başarılı 32 eğitmen eşliğinde yapılan eğitimlerin heyecanla beklenen yıl sonu gösterilerinin, korona virüs salgını nedeniyle sahnelerde yapılamaması hem kursiyerleri hem de velileri üzerken, gösterilerin sosyal medya üzerinden yapılması yüzleri güldürdü.


"Bi'dünya sanat bi'dünya etkinlik Ataşehir'de" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerdeki 11 branşta hazırlanan 17 videoda 40 grup, 60 solo performansa sanatseverlerin ilgisi de dikkat çekiciydi.


Kursiyerlerin yüksek katılımıyla gerçekleştirdiği sanat eğitimleri yıl sonu etkinliklerini, çevrim içi platformlara taşıyarak bir ilke imza atan Ataşehir Belediyesi; müziği, resmi ve dansı Ataşehirlilerin evlerinin salonlarına taşıyarak yediden yetmişe herkesi yine sanatla buluşturdu.


Aile boyu prodüksiyon


Bugüne kadar kültür merkezlerinde ve sergi salonlarında görmeye alışık olduğumuz yıl sonu etkinlikleri bu kez online olarak evlerin salonlarına konuk olurken, çekimler sırasında eğlenceli anlar da yaşandı. Kursiyerler önce aile üyeleri tarafından çekime hazırlandı.


Sahne amiri eşler, kameraman çocuklar, görüntü yönetmeni kardeşler, sanat yönetmeni dedeler, anneanneler, babaanneler.


Sonra da çekimler yapıldı. Beğenilmedi, tekrarlandı. Yeniden yeniden çekildi. İstedikleri sonuca ulaşmaları zaman aldı. Çekimler, gerçek anlamıyla dev ekipler tarafından gerçekleştirildi. Bireysel ve grup olarak online gösterilere katılan kursiyerler ve veliler de değerlendirmelerde bulundu.


"Sahnede olmak hayaldi"


Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro eğitimlerine 4 yıl önce başlayan ve çeşitli oyunlarda rol alan Rüya İçten, sahnede olmanın kendisi için bir hayal olduğunu ve hayalimi gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:


"Yeni oyun için çalışırken korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarımıza online olarak devam ettik. Bu süreç içerisinde 'Aynadaki Geçmişim' adlı bir oyun yazdım. Korona virüsün ortaya çıkardığı bir farkındalıkla hayata dört elle tutunulması gerektiğini anlatan bir oyun Oyunun çekimlerini herkes kendi evinde yaptı. Montajı yapıldığında aynı yerdeymişiz gibi oynadığımızı gördük. Çekimlere eşim ve iki kızım destek oldu. Kızlarım makyajıma yardım etti, çekimlerimi yaptılar. Sonuçta bilmediğimiz şeyler olduğu için çalışmamız uzun sürdü. Bir kısa filmin nasıl çekileceğini öğrendik. Çok da eğlendik. Çekimler bittiğinde kamera arkasını çekmediğimiz için üzüldük. İyi ki tiyatro var. İyi ki bizi tiyatroyla buluşturan Ataşehir Belediyesi var."


Kızı Hazal Kaya'nın resim derslerine katıldığını belirten Meryem Kaya şöyle konuştu: "Pandemi döneminde eğitimlerimiz online olarak devam etti. Öğretmenlerimiz her an bizimle iletişimdeydiler. Belediyemize teşekkür ederiz, Ataşehirli olmaktan mutluluk duyuyoruz."


2 yıl süresince Ataşehir Belediyesi'nin resim kurslarına katılan Sibel Balkaş ise; "Röprodüksiyon yöntemiyle bir resmin tuvale nasıl aktarılacağını, renklerin nasıl elde edileceğini, renk geçişlerinin nasıl sağlanabileceğini, ışık gölge oyunlarını öğrendik. Hocalarımızın desteği, bizim de gayretimizle ortaya güzel çalışmalar çıkardık" dedi.


"Emekli olduktan sonra yaptığım araştırma sonucu Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği resim kurslarına katıldım. Şanslıydım çünkü Ataşehir'de bu tür çalışmalara önem veriliyor" diyen Havva Özdoğan "Pandemi döneminde çalışmalarımıza evden devam ederken de hocamız ve sanat merkezi yöneticilerimiz bize her türlü desteği verdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Oğlu Burak Ege Babacan ile iki yıldır bağlama eğitimlerine katılan İpek Rençber de yıl sonu gösterilerinde oğlunu sahnede izlemeyi çok istediğini ifade ederek, "Pandemi nedeniyle yıl sonu gösterilerimizi sahneden yapamadığımız için üzgünüz. Sosyal medya üzerinden de olsa sanatseverlerle buluştuk. Evde yaptığımız çekimlerde de eğlenceli anlar yaşadık. Sahnede tekrarı olmayacak görüntüleri beğenmediğimiz için defalarca çektik. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktığını düşünüyoruz" şeklinde duygularını paylaştı. - İSTANBUL

Cemal Süreyya, Koronavirüs, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular - Son Dakika

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