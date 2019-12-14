Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki - Son Dakika

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki

6 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda bulunan, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasının sökülmesi tepki topladı.

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda bulunan, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasının sökülmesi tepki topladı.

Silifke ilçesinde 5 Ekim 2013'de dönemin Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Taşucu Belediyesi hizmet binası önüne yaptırılan Atatürk Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Anıta zarar veren saldırganlar,  Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasını söktü. Saldırıyı kınadıklarını ve bunu yapanların Atatürk düşmanı olduğunu söyleyen emekli öğretmen Hakkı Burgut, "Yazıyı ve imzayı özelikle söküp, kazımışlar. Bunlar vatan haini. Vatana millete hainlik yapanlardır. Bunu yapanlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Bunların mutlaka önlenmesi lazım. Buranın korunması lazım" dedi.


- Silifkemersin
Mustafa Kemal Atatürk, Silifke, Taşucu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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