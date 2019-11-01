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Son Dakika Güncel Atatürk Araştırma Merkezi yayınları İstanbul Kitap Fuarı'nda

Atatürk Araştırma Merkezi yayınları İstanbul Kitap Fuarı'nda

7 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin yayınlarıyla 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluşuyor.

Atatürk Araştırma Merkezi yayınları İstanbul Kitap Fuarı'nda, System.String[]

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin yayınlarıyla 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluşuyor. Fuar, 2 Kasım Cumartesi günü başlıyor.


Yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevinin katılması beklenen fuarda, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Çeşitli panel, şiir dinletisi ve imza günleri ile yazarların okurlarıyla buluşacağı etkinlikler düzenlenecek. Teması "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" olarak belirlenen fuarın bu yılki "onur yazarı" Adnan Özyalçıner olacak. Sergi, 10 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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