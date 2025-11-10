Atatürk, Burhaniye'de Anıldı

(BALIKESİR) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle anıldı.

Burhaniye'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Garnizon Komutan Vkl. Piyade Komando Albay Bahri Yıldız, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Bilal Duvar, BUBFA Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna, Tamer Midilli ve Ahmet Demir, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, gaziler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar törende hazır bulundu.

Törende Kaymakamlık, İlçe Garnizon Komutanlığı, Burhaniye Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te; Burhaniye'de hayat, sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalığına durdu.