Atatürk Darıca'da anıldı - Son Dakika

Atatürk Darıca'da anıldı

10.11.2020 16:44
Atatürk Darıca'da anıldı, System.String[]

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıldönümünde Darıca'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıldönümünde Darıca'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde Darıca'da düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören saat 09.05'te Darıca sahilde bulunan tören alanında gerçekleşti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te çalan sirenlerle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk'ü anmak için bayraklar yarıya indirildi.

Darıca sahildeki törenin ardından anma programı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Programa Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz ve Kaymakam Kara, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ettiler.

Atatürk'ün milletimizin ortak değeri olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Atatürk, dik ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal'in mücadeleci ruhunu iyi anlamalı ve gençlerimize iyi anlatmalıyız. Onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tören gerçekleşti. Öğrencilerin sahnelediği gösteri büyük beğeni toplarken salondakilere duygusal anlar yaşattı. Program sonunda Darıca'daki okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dalında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Anma töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ

Atatürk Darıca'da anıldı
Atatürk Darıca'da anıldı
Atatürk Darıca'da anıldı
Atatürk Darıca'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Muzaffer Bıyık, Darıca, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Darıca'da anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler
Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz.         
16:41
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu         
15:48
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı         
14:14
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Darıca'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei