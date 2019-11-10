Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Nazilli'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Nazilli'de de anıldı. Anma törenleri büyük bir katılımla gerçekleştirilirken Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan bu yılki etkinlikler büyük ilgi gördü.



Nazilli'deki anma törenlerinde ilk olarak Cumhuriyet Alanındaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen çelenk suma töreninde Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından anıta çelenkler bırakıldı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte gönderlerdeki bayraklar yarıya indirildi.



Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreninin sona ermesinin ardından törenin son bölümü Belediye Tiyatro Salonunda yapıldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ve ilçedeki diğer protokol üyeleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, STK temsilcileri, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



İlçe genelinde düzenlenen "Atatürk" konulu, Okulöncesi/Anasınıfı ve İlkokullar arasında Resim, Ortaokullar arasında şiir ve Liseler arasında da kompozisyon yarışmasında ilk 3 dereceye giren öğrenciler salondaki törende protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı hasan Karataş, Atatürk'e ithafen kendi yazdığı şiirini okudu. Öğrencilerin de şiirlerini okumasının ardından yine Atatürk konulu oratoryo öğrenciler ve öğretmenlerin sunumuyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal, önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, saygın bir liderdir. Başkomutan olarak elde ettiği büyük zaferlerle ve kurucusu olduğu Cumhuriyet ile tarihimizdeki müstesna yerini alan Atatürk, aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Atatürk önderliğinde verilen istiklal mücadelesi ile aziz milletimiz, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Onun; istiklali ve istikbali için kanıyla, canıyla, yüreğiyle mücadele eden, vatanını ve bayrağını kahramanca savunan aziz milletimize duyduğu sonsuz güveni, vatan sevgisi ve çalışma azmi bizlere aydınlık bir geleceğin kapılarını açmıştır. Bir milletin yeniden diriliş destanının yazıldığı, Anadolu'da bağımsızlığa giden yolu açan Kurtuluş Savaşımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük başarıları ve milletimize çizdiği çağdaş uygarlık yolu ile sonsuza dek sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını, 81. yılda saygı ve minnetle yad ediyor, milli mücadele kahramanlarımızı ve bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN