Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında İzmir'de Anıldı - Son Dakika
Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında İzmir'de Anıldı

10.11.2025 13:00
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından düzenlenen özel bir törenle anıldı. İtfaiye personeli, oluşturdukları sonsuzluk simgesiyle Atatürk'e saygılarını sundu.

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından özel bir törenle anıldı. 84 itfaiyeci oluşturdukları sonsuzluk simgesiyle Atatürk'e saygı ve minnetlerini sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 62 istasyonda düzenlenen eş zamanlı törenlerle anıldı. Törenlere İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, itfaiye şube müdürleri ve itfaiye personeli katıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te, itfaiye araçlarının sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm istasyonlarda saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Sonsuzluk simgeli minnet duruşu

İtfaiye Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 84 itfaiye personeli de bir araya gelerek oluşturdukları sonsuzluk simgesiyle Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve minneti simgeledi. İzmir İtfaiyesi personeli, bu özel koreografiyle Atatürk'ün fikirlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin sonsuzluğa taşındığı mesajını verdi.

Saatler 9.05'i gösterdiğinde başta Kültürpark hollerindeki hizmet birimleri olmak üzere İZSU, ESHOT, İZFAŞ, İZMİR METROSU, İZDENİZ olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerindeki görevli personel saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Son Dakika

