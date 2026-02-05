Atatürk Parkı'nda Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Atatürk Parkı'nda Yenileme Çalışmaları

05.02.2026 21:18
Kavak Belediyesi, Atatürk Parkı'nda eski oyuncakları yenileyerek konforlu alanlar oluşturdu.

Kavak Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışma doğrultusunda, park içindeki eskiyen oyuncaklar yeni nesil oyun gruplarıyla değiştirildi, vatandaşlar için konforlu oturma alanları oluşturuldu.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğu ve ilçe sakinlerinin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

Parkın modern bir görünüme kavuştuğunu vurgulayan Ün, "Atatürk Parkı'mızı çocuklarımız için yepyeni oyun gruplarıyla, büyüklerimiz için ise konforlu oturma alanlarıyla yeniledik. Kavak'ın neşesi de huzuru da daim olsun. Her şey vatandaşlarımız için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

21:25
