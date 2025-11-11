Atatürk Sergisi Merkezefendi'de Açıldı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Miniklerimizin Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bilincini yansıtan bu güzel eserleri görmek bizleri gururlandırıyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sevindik Nuran-Mesut Uzunoğlu, Muratdede Gamateks-Osman Aydınlı ve Mehmet Karataş kreşleri ile 100. Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan "Atatürk Sergisi", Merkezefendi Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide minik öğrenciler ve kursiyerler, Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı resim, el işi ve sanat eserleriyle yansıttı. Açılış törenine öğretmenler, öğrenciler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe emek veren tüm öğretmenlere, öğrencilere ve kursiyerlere teşekkür eden Doğan, şöyle konuştu:

"Onun izinden bir gün ayrılmadan çalışacağımıza söz veriyorum"

"Miniklerimizin Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bilincini yansıtan bu güzel eserleri görmek bizleri gururlandırıyor. Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yıl dönümünü, gün boyunca gerçekleştirdiğimiz farklı etkinliklerle andık. Onun fikirlerini, düşüncelerini şehrimizde, ilçemizde yaşatmak adına farklı etkinlikler yaptık. Bu sene daha büyük bir katılımla daha büyük bir inançla Atamızın yıl dönümü bir kez daha hep birlikte andık. Ülkemizde güvenli bir şekilde yaşıyorsak, Misakımilli sınırları içinde hep birlikte huzurlu bir şekilde yaşıyorsak Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde. Özellikle bir kadın belediye başkanı olarak bugün karşınızdaysam birçok Avrupa ülkesinden önce kadına seçme seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Bugün bir kez daha Atatürk bizimle gurur duydu. Onun manevi mirasını onun çocuklarının taşıdığını gördü. Fikirler ölmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Onun izinden bir gün ayrılmadan çalışacağımıza söz veriyorum."

Sergi, 14 Kasım Cuma gününe kadar Merkezefendi Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.