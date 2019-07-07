Son Dakika Haberleri: "Atatürk silüeti"ne yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

"Atatürk silüeti"ne yoğun ilgi

30 dakika önce

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silüeti oluşmasından esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nin 23'üncüsü yoğun katılımla gerçekleşti.

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silüeti oluşmasından esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nin 23'üncüsü yoğun katılımla gerçekleşti.
Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti her yıl haziran-temmuz döneminde 17.50-18.10 saatleri arasında belirginleşiyor.
Silüetten esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"ne katılan çok sayıda vatandaş, akşam saatlerinde belirginleşen Atatürk silüetini izledi.
Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerin bu yıl çok büyük katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl 23'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Çok büyük katılım oldu. Bu da bizi son derece mutlu etti. Belki de en kalabalık dönemini yaşıyoruz. Bu kalabalık her yıl artarak devam ediyor. Hava şartları da silüeti izlemek için çok uygundu. Bunu markalaştırmaktı amacımız, başardık." dedi.
Silüeti izlemeye gelen Züleyhan Şeker ise büyüleyici bir manzara ile karşılaştığını ifade ederek, "Harika. Çok etkilendim. İlk kez gördüm. Bir daha izlemeyi düşünüyorum." dedi.
Etkinlikler kapsamında halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı, Mustafa Özarslan ve birçok yerel sanatçı konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.
Atatürk silüeti ne yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:14 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Karadağlar, Ardahan, Damal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hatay'da otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar oldu! Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 20:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Atatürk silüeti"ne yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]