Atatürk'ü Anma Günü'nde Anlamlı Mesaj
Atatürk'ü Anma Günü'nde Anlamlı Mesaj

09.11.2025 15:12
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde anlamlı bir anma mesajı yayımladı. 10 Kasım'ın yalnızca yas tutma değil, Atatürk'ün değerlerini hatırlama günü olduğunu vurguladı.

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "10 Kasım, yas tutmanın ötesinde; Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini ve mücadelesini yeniden hatırlama, aynı kararlılıkla geleceğe yürüme günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, çağdaş Türkiye'nin mimarı Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 87'nci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.

Demirçalı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında bir anma mesajı yayımladı. Demirçalı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde, onu bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir ulusun kurtarıcısı değil; aklın, bilimin, özgürlüğün ve çağdaşlığın sembolüdür. Bizler, onun gösterdiği yolda yürümeye, Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya ve geleceğe taşımaya kararlıyız.

10 Kasım, yas tutmanın ötesinde; Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini ve mücadelesini yeniden hatırlama, aynı kararlılıkla geleceğe yürüme günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, çağdaş Türkiye'nin mimarı Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 87'nci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Kültür, Son Dakika

