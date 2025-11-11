Atatürk'ü Tanıma Gezisi: Minikler Antalya Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ü Tanıma Gezisi: Minikler Antalya Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti

11.11.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler, 87 yıl önce ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla Antalya Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Cem Kotan, bu gezinin çocukların Atatürk'ü daha iyi tanıması için önemli olduğunu vurguladı.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında Antalya Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Planladığımız geziyle beraber çocuklar Atatürk'ü daha iyi tanıma ve anlama imkanı buldu. Atatürk'ün çocuklarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kotan'ın "Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir nesil yetiştiriyoruz" sözü doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi, Atatürk Evi ve Müzesi'ne ziyaret düzenledi.

Müzede öğretmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, Atatürk'ün kullandığı eşyaları ilgiyle inceledi. Minikler, öğretmenlerine sorular sorarak müzeye ilişkin bilgi aldı.

"Atatürk'ün çocuklarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz"

Müze ziyaretinin Atatürk'ü tanımaları açısından çocuklar için anlamlı olduğunu vurgulayan Kotan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 87'nci yılındayız. Tüm çalışmalarımızı Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Eğitim anlayışımızı da daima bu yönde sürdürüyoruz. Kreşlerimizde eğitim gören miniklerimiz için Atatürk Evi ve Müzesi ziyareti planladık. Planladığımız geziyle beraber çocuklar Atatürk'ü daha iyi tanıma ve anlama imkanı buldu. Atatürk'ün çocuklarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Cem Kotan, Antalya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ü Tanıma Gezisi: Minikler Antalya Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı Polis memuru sırra kadem bastı Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

15:34
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan kargo uçağı Gürcistan’da düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağı Gürcistan'da düştü
15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
15:23
Furkan Bölükbaşı tutuklandı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı
15:06
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
14:41
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
14:38
İBB iddianamesi tamamlandı Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 15:48:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Atatürk'ü Tanıma Gezisi: Minikler Antalya Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.