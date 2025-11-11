Atatürk'ü Tanıma Gezisi: Minikler Antalya Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında Antalya Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Planladığımız geziyle beraber çocuklar Atatürk'ü daha iyi tanıma ve anlama imkanı buldu. Atatürk'ün çocuklarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kotan'ın "Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir nesil yetiştiriyoruz" sözü doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi, Atatürk Evi ve Müzesi'ne ziyaret düzenledi.

Müzede öğretmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, Atatürk'ün kullandığı eşyaları ilgiyle inceledi. Minikler, öğretmenlerine sorular sorarak müzeye ilişkin bilgi aldı.

"Atatürk'ün çocuklarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz"

Müze ziyaretinin Atatürk'ü tanımaları açısından çocuklar için anlamlı olduğunu vurgulayan Kotan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 87'nci yılındayız. Tüm çalışmalarımızı Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Eğitim anlayışımızı da daima bu yönde sürdürüyoruz. Kreşlerimizde eğitim gören miniklerimiz için Atatürk Evi ve Müzesi ziyareti planladık. Planladığımız geziyle beraber çocuklar Atatürk'ü daha iyi tanıma ve anlama imkanı buldu. Atatürk'ün çocuklarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.