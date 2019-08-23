Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Çankırı, genci yaşlısıyla, kadını ve çocuğuyla orduya cephane taşırken, erleri ise cephede vatanın istiklali için can verdi. Çankırılılar devletimizin, Cumhuriyetimizin temeline kanlarını, terlerini harç etmişlerdir." dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.

Vali Vekili Abdullah Aslaner, Atatürk Anıtı önündeki törende öğrencilerin Ankara'dan getirdiği Türk bayrağını teslim aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının anıt alanına Belediyenin çelengi bırakıldı. Daha sonra Atatürk'ün Çankırılılara hitabı okundu.

Esen, törende yaptığı konuşmada, 94 yıl önce Atatürk'ün Çankırı'yı şereflendirdiğini, yapacağı yenilikleri Çankırı halkıyla paylaştığını söyledi.

Kıyafet inkılabının uygulamasının fiili bölümünün Çankırı'da başlatıldığını, resmiyet kazanmasının ise İnebolu'da gerçekleştiğini belirten Esen, " Kastamonu'ya geçişinde Tüney köyünde şehrin ileri gelenleri ve halkımız tarafından karşılanan Gazi, elinde panama şapkası ile Çankırı halkını selamlamış ve halka şapkayı önermiştir. Belediyede bir süre dinlenen ve öğle yemeği yiyen Gazi Mustafa Kemal, aynı gün Kastamonu'ya hareket etmiş, İnebolu'da 'Gördüğünüz bu serpuşun adı şapkadır.' diyerek resmen şapka inkılabını duyurmuştur." diye konuştu.

Esen, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizin en önemli lojistik rotası konumundaki İstiklal Yolu, Çankırı'nın üstlendiği kilit rolü bir kez daha göstermiştir. Çankırı, genci yaşlısıyla, kadını ve çocuğuyla orduya cephane taşırken, erleri ise cephede vatanın istiklali için can verdi. Çankırılılar devletimizin, Cumhuriyetimizin temeline kanlarını, terlerini harç etmişlerdir. İşte bu mukaddes ruh ile yükselen Cumhuriyetimizi bugün de aynı ruh ve iman ile yükseltmek azim ve kararlılığındayız."

Tören kapsamında Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki Atatürk odası ziyaret edildi, Atatürk fotoğrafları sergisi gezildi.

Programa İl Emniyet Müdür Vekili Yüksel Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, daire amirleri, siyasi parti ve STK'lerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.