Atatürk'ün Cumhuriyet Mirası Panelde Anıldı

11.11.2025 15:21
Osmangazi Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılında düzenlediği panelde, Atatürk'ün yaşamı, düşünceleri ve Cumhuriyet mirası üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Şadırvanlı Han Kültür Merkezi'nde "Atatürk'ün Yaşamı, Düşünceleri ve Cumhuriyet Mirası" başlıklı bir panel düzenledi.

Osmangazi Belediyesi'nin, Osmangazi Kent Konseyi yapımcılığıyla düzenlediği "Atatürk'ün Yaşamı, Düşünceleri ve Cumhuriyet Mirası" başlıklı panelin moderatörlüğünü Sevda Kurul üstlendi.

Panele konuşmacı olarak katılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan ve Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Atatürk'ün çok yönlü kişiliği, devrimleri, vatanseverliği, devlet adamlığı, barışçıl liderliği ile teşkilatçılığı üzerine bilgi verdi.

Program kapsamında Atatürk'ün çocukluk yıllarından itibaren şekillenen hedefleri, umutsuzluk karşısındaki direnci ve topluma kazandırdığı değerler de işlendi.

Panelde konuşan ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin ve mirasının her daim yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

"Burada Atatürk'ü yalnızca anmak için değil, anlamak için bir aradayız. Atatürk'ü sadece belirli günlerde değil, her faaliyetimizde ve her nefesimizde yaşatmalıyız. Önemli olan onu anlamak, onun bizlere verdiği görevi yerine getirmektir. Mustafa Kemal, hayatının hiçbir döneminde umutsuzluğa kapılmadı. Eğer o umudunu yitirseydi, biz bugün burada olamazdık. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde Boğaz'daki düşman gemilerini gördüğünde 'Geldikleri gibi giderler' diyerek Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yaktı. O kadar inançlı, o kadar kararlıydı. Bizler de aynı inanç ve kararlılıkla onun eserlerini korumaya, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Atatürk'ü yalnızca bir asker ya da devlet adamı olarak değil, en çok devrimci kimliğiyle tanıdığını ve sevdiğini belirten Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, şöyle konuştu.

"Mustafa Kemal'in en büyük eseri olan Cumhuriyet bugün hala dimdik ayakta"

"Atatürk, savaşlar sürerken bile eğitim ve kadın devrimlerinin altyapısını hazırladı. Mustafa Kemal, iyi bir asker, büyük bir komutan, güçlü bir devlet adamıydı. Ancak onu diğerlerinden ayıran asıl özellik, devrimci ve aydınlanmacı karakteriydi. Savaşlar bitmeden eğitimde devrimin, kadınların toplumda yer almasının temellerini atmış bir önderdi. Altı yaşındaki Mustafa Kemal'in çağdaş eğitim arayışının, ilerleyen yıllarda kuracağı eğitim sisteminin temelini oluşturdu. Selanik'te yere oturup Arap harfleriyle yazı yazılan okullarda değil, modern okullarda eğitim görmek istiyordu. O farkındalığı altı yaşında bile göstermişti. Atatürk Çanakkale Savaşı'nda 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' sözleriyle halkına inancını ortaya koydu. Atatürk, Anadolu insanının bilinç gücünü keşfetti. Gelişmiş devletlerin ordularına karşı inançla mücadele edilebileceğini gördü. Bu bilinç, Cumhuriyet'in temelini oluşturdu. Mustafa Kemal'in örnek yaşamı, düşünceleri ve en büyük eseri olan Cumhuriyet bugün hala dimdik ayakta."

Panelin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Cemile Yılgör, konuşmacılara günün anısına teşekkür hediyesi takdim etti.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Son Dakika

