Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulü Kutlandı

Atatürk'ün Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulü Kutlandı

2 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı.

Atatürk'ün Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulü Kutlandı, System.String[]
Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yılı kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıtpark'ta yer alan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır fahri hemşehriliğini kabulü ile ilgili gönderdiği telgrafın okunmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

Jandarma, Diyarbakır, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Son Dakika! Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi? Son Dakika! Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:34:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]