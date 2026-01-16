Atatürk'ün ilk basın toplantısının 103. yılı Kocaeli'de kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) gerçekleştirilen program kapsamında Atatürk'ün kente ayak bastığı İzmit Garı önünde toplanan gazeteciler, Kültür Tepesi'ne yürüyerek burada anıta çelenk sundu.

Toplantının yapıldığı Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen programda konuşan Vali İlhami Aktaş, Kocaeli'de gazeteciler tarafından kutlanan 16 Ocak Basın Onur Günü'nün tarihi önemi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet fikrinin ilk defa gazetecilerle paylaşılmış olmasının meslek için onur vesilesi olduğunu dile getiren Aktaş, "Atatürk'ün burayı tercih ederek bu açıklamayı burada yapmasından dolayı gerçekten Kocaelililer olarak ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da henüz Cumhuriyet'in kurulmadığı, Lozan Anlaşması'nın imzalanmadığı, Anadolu'nun pek çok yerinde büyük sıkıntıların olduğu ortamda, 16 Ocak 1923'te düzenlenen 6 saatlik toplantının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Büyükakın, Basın Onur Günü'nün artık daha büyük alanda kutlanması gerektiğini ifade etti.

"Lütfen hepiniz Gazze'nin sesi olun"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Şehada ise İsrail'in kadın, çocuk ayrımı yapmadan her şeyi yok ettiğini anlattı.

Savaşta 250 gazetecinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Şehada, "Dünya tarihinin hiçbir savaşında bu kadar gazetecinin öldüğü kaydedilmedi. Gazeteciler patlatılan araçlar ve hastanelerde şehit edildiler. İnsani ihtiyaçların birçoğunu karşılayamadıkları ortamda hedef alındılar. Bir ellerinde kamera, bir taraflarında ise aileleri için endişeleri vardı. Ben de bunlardan biriyim." diye konuştu.

Şehada, bacağını kaybettiği olaydan 2 hafta sonra görevine devam ettiğini belirterek, "Vereceğim mesaj benim yaşadığım acıdan daha büyüktü ve gerçekleri ulaştırmak, bedeli ne olursa olsun her şeyden daha önemlidir." dedi.

Gazze'nin ateşkese rağmen günlük bombalandığına dikkati çeken Şehada, "Oradaki gazeteciler çok fazla bir şey istemiyor, sadece mesleklerini güvenli şekilde yapacakları koruma talep ediyorlar. Lütfen hepiniz Gazze'nin, şehit olan gazetecilerin, soğuktan ölen çocukların sesi olun." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan da Basın Onur Günü'nün öneminden bahsetti.

Programda, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından meslekte 40 yılı dolduran gazetecilere plaket takdim edildi.

Program, protokol üyelerinin, 103 yıl önce gerçekleştirilen toplantıyı temsilen oluşturulan, bir ucunda Atatürk portresi ile yanlarda toplantıya katılan gazetecilerin isimliklerinin yer aldığı masaya oturarak fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Törene, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, bazı ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.