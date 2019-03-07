Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Isparta'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü - Isparta

Atatürk'ün Isparta'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü - Isparta

59 dakika önce

Isparta Belediyesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

Isparta Belediyesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde Kaymakkapı Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe bazı vatandaşlar motosiklet ve bisikletleriyle katıldı.

Meydanda etkinlikler saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Isparta Belediyesinin hazırladığı Atatürk'ün Isparta'ya gelişini anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün dünya lideri olduğunu söyledi.

Etkinlik, sanatçı Kıraç'ın konseriyle devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı Ünlü Oyuncu Hikmet Karagöz, Taksim'de Yürüyen Merdivenden Düşerek Yaralandı

Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 01:55:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Isparta'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü - Isparta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]