Atatürk'ün Kırşehir Ziyareti'nin 106. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ün Kırşehir Ziyareti'nin 106. Yılı

Atatürk\'ün Kırşehir Ziyareti\'nin 106. Yılı
24.12.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı, anma etkinlikleri düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cacabey Meydanı'ndaki törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Albay Eyyub İlteriş Tekerek ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kılıçlı Köprüsü'nde toplanan il protokolü ve gençler, davul zurna eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün 106 yıl önce kentte karşılandığı Gazi Parkı'nın bulunduğu alana kadar yürüdü.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin ile "Kırşehirli gençlerin Atatürk'e cevabı" okundu.

Programda, tarih öğretmeni Recai Yağmur, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinde yaşananları anlattı.

Ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi ve Kırşehir'in Milli Mücadeleye Katkısı" konulu konferans düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Vali Demiryürek, tarihin yön veren, geleceği inşa eden bir hafıza olduğunu, 24 Aralık 1919'da da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, bir fikrin, iradenin ve sarsılmaz kararlılığın Anadolu'nun kalbine doğru ilerleyişinin görüldüğünü söyledi.

Atatürk'ün Kırşehir ziyaretinin Milli Mücadele sürecinde Anadolu şehirleriyle kurulan doğrudan temasların bir parçası olduğunu vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, yürütülen mücadelenin siyasal gerekçelerinin yerel düzeyde aktarılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve oluşmakta olan yeni yönetim anlayışının temel ilkelerinin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Dönemin koşulları dikkate alındığında, söz konusu ziyaretler, karar alma süreçlerinde toplumsal meşruiyetin ve desteğin önemsendiğini göstermesi bakımından tarihsel bir anlam taşımaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın 106 yıl önce bugün Kırşehir'e gelişi, Anadolu insanının nabzını tuttuğu, onların desteğini somut bir güce dönüştürdüğü stratejik bir hamledir."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise milletin kaderini tayin eden zorlu bir dönemde, Anadolu'nun bağrından yükselen bir iradeyi ve kararlılığı gösteren günlerde, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ile Milli Mücadele'nin, halkla bütünleşmenin ve bağımsızlık idealinin güçlü şekilde benimsendiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından konferans, KAEÜ Tarih Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Bengül Bolat tarafından verildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Etkinlikler, Kırşehir, Kültür, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kırşehir Ziyareti'nin 106. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:24:00. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Kırşehir Ziyareti'nin 106. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.