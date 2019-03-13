Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı'nda düzenlenen programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve askeri personel katıldı.

Çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Konuşmaların ardından Atatürk koşusunda dereceye giren bin 500 metre kızlar kategorisinde Damla Atalay, Gülnur Karatay, Songül Ablay ve birinci Olan Zeynep Batur'a Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından madalyaları verildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Hükümet, Mustafa Yaman, Mustafa Kemal Atatürk, Mardin, Güncel
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