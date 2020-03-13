Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104'üncü yılı törenle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104'üncü yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104'üncü yılı törenle kutlandı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104'üncü yılı törenle kutlandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.


Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağında tören düzenlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören valilik toplantı salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Pınar Ayla, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1'inci Dünya Savaşı sırasında Mardin'e iki kez geldiğini anımsattı.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen koşu ve tenis turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.


Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi. - MARDİN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:59 Kaynak: İHA
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