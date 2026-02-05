Atatürk'ün Niğde'ye Gelişi Kutlandı - Son Dakika
Atatürk'ün Niğde'ye Gelişi Kutlandı

05.02.2026 13:22
Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yılı, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Vali Nedim Akmeşe, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar, Niğde Garı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümünü anmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ziyaretin 5 Şubat 1934'te gerçekleştirildiğini anımsatan Özdemir, bu ziyaretin Atatürk'ün Anadolu insanına ve Niğdelilere duyduğu güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün milletle bütünleşmeyi, halkın arasında olmayı ve Anadolu'nun her köşesini yerinde görmeyi ilke edinmiş büyük bir lider olduğunu vurgulayan Özdemir, Niğde ziyaretinin de onun bu anlayışının, Cumhuriyetin Anadolu'ya verdiği değerin açık bir ispatı olduğunu belirtti.

Bu anlamlı ziyarette Gazi Paşa'nın Niğde halkıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler alarak, vatandaşlarımızın görüşlerini bizzat dinlemiştir. O gün Niğde'de yaşanan coşku, milletimizin Atatürk'e duyduğu sevgi ve güvenin en güçlü ifadesi olarak tarihe geçmiştir. Niğde halkının milli mücadele yıllarındaki fedakarlığını, vatanına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığını her zaman takdirle anmıştır. Öyle ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim Niğdelilere alakam büyüktür, Niğdelileri severim. Niğde milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanıklarımızdan biri olmuştur.' sözleriyle dile getirmiştir."

Programın ardından Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü anısına "Art 'N' Niğde" çalıştayında 25 sanatçının Atatürk'ün ve kentin simge yapılarının resimlerini çizdiği serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Niğde

